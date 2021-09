Dorota Gardias ma NOWOTWÓR PIERSI: "Życie przeleciało mi przed oczami"

W ubiegłym roku Dorota Gardias wyjątkowo ciężko przeszła zakażenie koronawirusem. Prezenterka TVN trafiła do szpitala, gdzie podawano jej tlen. Wskutek choroby 41-latka straciła na wadze, a po opuszczeniu szpitala musiała natomiast zmierzyć się z przykrymi powikłaniami.

Gdy usłyszałam, że to nowotwór i jak najszybciej trzeba zrobić operację, życie przeleciało mi przed oczami - wspominała w rozmowie z magazynem "Party".

Gardias nie ukrywała, że była załamana diagnozą i po jej usłyszeniu przepłakała kilka dni. Na szczęście prezenterka szybko trafiła pod opiekę onkologów. Lekarze zlecili jej dodatkowe badania i już wyznaczyli termin operacji. Celebrytka podda się zabiegowi usunięcia guza we wrześniu. Jak zdradziła "Party", rokowania są "bardzo dobre".

Okazuje się, że przez chorobę Gardias kompletnie zmieniła podejścia do życia. Celebrytka postanowiła nieco zwolnić tempo i zrealizować życiowe marzenia. Niedawno Dorota wraz z braćmi zakupiła ziemię na Roztoczu, gdzie planuje otworzyć gospodarstwo agroturystyczne. Celebrytka zdradziła, że zaleciła już przyjaciółkom wykonanie mammografii, a podczas rozmowy z magazynem zaapelowała do Polek, by regularnie się badały.