Żona Mateusza Damięckiego debiutuje w NOWEJ FRYZURZE. Ścięła włosy na krótko! (FOTO)

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska niewątpliwie nie zaliczają się do grona par polskiego show biznesu, które lubują się w eksponowaniu prywatnej sfery życia. Mateusz zdecydowanie częściej bywa na ściankach głównie ze względu na naturę swojej pracy. Widok Pauliny w blasku fleszu to już jednak prawdziwa rzadkość. Wielu bacznych obserwatorów branży rozrywkowej odnotowało więc, gdy para pojawiła się wspólnie na warszawskiej premierze filmu Top Gun: Maverick. Nikt zapewne nie spodziewał się wtedy jeszcze, że będzie to ostatni raz, kiedy będziemy mogli podziwiać długie blond włosy Andrzejewskiej.