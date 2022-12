Gwiazdy na premierze spektaklu: Andrzej Nejman z Anną Cieślak, Paweł Małaszyński z żoną (ZDJĘCIA)

Ustawa o ochr... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 100 5 Odpowiedz

Radni w Siemianowicach Śląskich w ilości 20 radnych na 22 zagłosowało za uchwałą, sprzeciwiając się projektowi ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Ten rząd próbuje wykorzystać tę tragedię, która dzieje się na Ukrainie, wprowadzając dwa nowe stany – zagrożenia i pogotowia. To tak naprawdę ustawa, która całkowicie ubezwłasnowolni nas, jeżeli będą wprowadzane te dwa stany” – poinformował prezydent miasta Rafał Piecha na najnowszym nagraniu opublikowanym w internecie. „Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, to wojewoda będzie mógł odwołać prezydenta, zawiesić go. Może tak naprawdę zrobić wiele rzeczy. Zawiesić działalność gospodarczą, może wprowadzić nam do domu innych mieszkańców, może zabrać nam nasz pojazd. Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie. Apelujcie, sygnalizujcie samorządowcom, aby właśnie takie uchwały pojawiały się na sesjach Rady Miasta, aby to był sygnał z całej Polski, że sprzeciwiamy się tego typu projektom ustawy, które zabierają nam naszą wolność” – dodał prezydent Siemianowic Śląskich.