Gwiazdy meldują się przy urnach wyborczych: Maja Ostaszewska, Tomasz Kammel, Kinga Rusin... (ZDJĘCIA)

Uczestnictwo w wyborach w pierwszej kolejności powinno być traktowane jako poczucie spełnienia obywatelskiego obowiązku. Właśnie pod tym hasłem polskie sławy nakłaniają odbiorców w mediach społecznościowych do poświęcenia zaledwie kilku minut, by zadecydować o przyszłości naszego kraju oraz Europy. Nieodłącznym elementem celebryckich apeli są oczywiście fotorelacje z lokali wyborczych, czego ostatni raz mieliśmy okazję doświadczyć zaledwie 2 miesiące temu.

W drugą niedzielę czerwca gwiazdy równie ochoczo wykazały się zaangażowaniem, przystępując do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ich apele nie znalazły szerokiego uznania. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja na godzinę 12 wyniosła zaledwie 11,66 proc.