Gwiazdy Polsatu dokazują na festiwalu w Mrągowie: Magdalena Narożna ze ściśniętym biustem, Iwona Pavlović, Elżbieta Romanowska

Milka 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Prawy cycek Narożnej chce się uwolnić. Pavlović to oczywiście Morticia Addams. Romantowska jest dowodem na to, że jak się ma nadwagę, to w niczym nie wygląda się dobrze. Kasprzyk - ten czerwony, długi ogon z przodu po prostu nie pasuje do całości. Spodnie(?) Urbańskiej, cała stylizacja Cleo... nieprawdopodobne jak można być celebrytą z możliwością skorzystania z porady stylisty i wyglądać tak, jak te panie.