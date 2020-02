Gwiazdy zmierzają na 51. urodziny Jennifer Aniston. Wśród gości Courteney Cox i Elisabeth Moss

Kama 48 min. temu zgłoś do moderacji 84 6 Odpowiedz

Halo tu Kinia. Byłam i bawiłam się super. Impreza zaczęła się o 21:00 a skończyła o 5:00 nad ranem. Wszyscy się super bawili a największą atrakcją wieczoru był koncert mojego zięcia Taco, który na scenie oświadczył się mojej córce Idze. Wszyscy obserwowali z zapartym tchem i zazdrościli. Do śpiewu włączył się jeszcze Zenek który zaśpiewał specjalny utwór dla młodych - przez twe oczy zielone oszalałem... Jak to ja musiałam jeszcze coś od siebie dodać i wygłosiłam płomienną mowę o ekologii, przez co Leo zaproponował mi taniec i szepnął mi do ucha, że wyglądam przepięknie...Dostałam tyle pochwał, że mam cudowną rodzinę, cudowne, piękne, ambitne córki. Mojej Poli, z racji, że ma niesamowity talent polityczny Kane West zaproponował, że jeżeli zostanie Prezydentem to zostanie jego doradczynią. Propozycję dostał również mój Mareczek, któremu Kim zaproponowała aby otworzyli razem kancelarię. Ohhhhhh moi kochani oby więcej takich wieczorów. PS mój Czarek nawet spotkał swoją wybrankę. Powiedziała, że jest najpiękniejszy i ma najcudnowniejszą panią na całym świecie... Przesyłam całusy z gorącego LA...