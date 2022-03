Gwiazdy pozują na premierze nowego "Batmana": Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell (ZDJĘCIA)

smutna dziewc... 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie mam komu się wygadać, więc napiszę na Pudelku. Jest mi przykro, bo zawsze daję z siebie sto procent, podczas gdy inni, a zwłaszcza faceci nie dają z siebie nawet dziesięciu. Nie wymagam wiele, naprawdę. Chciałabym po prostu mieć komu powiedzieć o tym, co się dzieje w moim życiu i nie być zostawiona bez słowa, przytulić się i móc być dla kogoś ważna. Facet mówi, że mu zależy, jak jesteśmy razem to jest idealnie, a nawet mi nie odpisuje jak napiszę mu, co u mnie, kiedy ja pytam go o takie rzeczy i zawsze słucham, co ma mi do powiedzenia. Co chwilę twierdzi, że śpi, a ja czekam jak idiotka, aż w końcu się odezwie. Trzyma mnie na dystans z pisaniem, a na żywo zachowuje się zupełnie inaczej i wtedy nie widzi potrzeby jakichkolwiek ograniczeń. Nie chcę już do niego pisać, bo też chcę czuć zainteresowanie i zaangażowanie. Nie będę dawała z siebie wszystkiego, bo jakakolwiek relacja wymaga współpracy obu stron. Jeśli on nie daje z siebie nic i uważa, że moje potrzeby emocjonalne zaspokoi napisaniem dzień dobry i dobranoc oraz wyśle kilka serduszek, to chyba nie ma to żadnego sensu. Nie chcę czuć się jak przedmiot. Nie jestem brzydka, mam dużo adoratorów, dlatego czuję, że znowu marnuję czas na faceta, który myśli, że może mnie mieć kiedy chce i rzucić w kąt, kiedy nie chce. Dlaczego faceci nigdy się nie starają? Dlaczego to zawsze ja muszę robić wszystko za nas oboje? Nie rozumiem tego. Nie chcę wiecznie walczyć o ludzi, którzy nie czują potrzeby walki o mnie. Tyle razy już próbowałam. I tak, rozmawiałam z nim o tym. Powiedziałam mu, że jest mi przykro z powodu jego zachowania i tylko głupio się tłumaczył, nie wziął nic do serca i udawał, że nie było tematu. Czy naprawdę w tych czasach miłość już nie ma żadnego znaczenia? Naprawdę? Nie rozumiem dlaczego tak jest. Widzę jak na mnie patrzy, gdy jesteśmy razem, jak bardzo mnie pragnie, a kiedy mnie przy nim nie ma nie potrafi normalnie pisać. Jeśli nie byłaby to relacja na odległość to nie miałabym problemu z tym, że nie pisze, bo widzielibyśmy się częściej i mogłabym rozmawiać z nim prosto w oczy. W takiej sytuacji jest mi po prostu ciężko. Bardzo ciężko. Chciałabym, żeby w końcu zrozumiał, że tego potrzebuję. Jestem naiwna wierząc, że któregoś dnia to on zacznie się starać utrzymywać naszą relację... Tak naprawdę chcę odpuścić, ale coś mi nie pozwala i każe mi dać mu jeszcze szansę. Czy istnieją jeszcze normalni faceci, którzy potrafią się starać o kobietę nie zostawiając wszystkiego na jej głowie?