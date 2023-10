Gwiazdy protestują na "Marszu Miliona Serc": Agnieszka Woźniak-Starak, Martyna Wojciechowska, Kinga Rusin... (ZDJĘCIA)

W niedzielę o godzinie 12 ulicami Warszawy ruszył Marsz Miliona Serc. Zwolennicy demokratycznej opozycji na finiszu kampanii wyborczej przybyli do stolicy, by przekonać innych, że zwycięstwo nad tzw. "dobrą zmianą" jest na wyciągnięcie ręki. Była to jedna z największych manifestacji, jakie Warszawa widziała w historii. Na 1 października aktywności zaplanowały również pozostałe ugrupowania - Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało konwencję w Katowicach.