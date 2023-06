Gwiazdy protestują na marszu: Borys Szyc, Michał i Aleksandra Żebrowscy, Barbara Kurdej-Szatan... (ZDJĘCIA)

Marek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a jaki ma program PO taki sam jak PIS i przejmuje wszystko 500+ teraz 800+ i inne 13 i 14 wszystko to same jedynie chęć dojscia do władzy stołki dla swoich aby dobrze trzymała sie kasta i celebryci nie ma mowy o vacie 15 % a wydatki kiełbasa wyborcza Po to około 120000000 zł i to są LIBERAŁOWIE !