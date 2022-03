Gwiazdy świętują Dzień Kobiet na Instagramie. "Proszę, weźcie sprawy tego świata w swoje ręce" (ZDJĘCIA)

karol 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Panie Kammel ja wiem skad jest ta roznica plac, powiem na wlasnym przykladzie, pracuje w firmie transportowej w ktorej mam 15 tirów "pod sobą" a pracuja rowniez 2 inne dziewcyzny które mają kolejno 5 i 8 aut do prowadzenia (czyli one we dwie maja mniej aut niz ja sam) i (o zgrozo) zarabiam od nich wiecej mimo ze pracujemy na tym samym stanowisku. Czy jest Pan w stanie to sobie wyobrazic? przykadow mozna powielac ale fakt jest jeden, mezczyzni wykonuja czesto ciezsza i lepiej platna prace - stąd lepsze zarobki, w skali kraju (świata) na miliardy ludzi zobi się z tego ze kilka/kilkanaście procent różnicy ale cyz serio ludziom ciężko pojąć skad się to bierze? czy odgórnie państwo ma dopłacać do wynagrodzeń kobiet zeby było PO RÓWNO bez wzgldu na specyfikę i jakos wykonanej pracy ? to ma sens wg was ?