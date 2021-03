Dziś Dzień Kobiet! Oto silne kobiety, które Pudelek szanuje (ZDJĘCIA)

wakeUp Poland 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

PO razem z PIS! WSTRZYMUJA wdrozenie w szpitalach leczenia AMANATADYNA ciezszych przypadkow cov19! AMANTADYNA jest SKUTECZNYM i tanim lekiem 20zl/100 tabletek. Po co to robia?! To ludzkie zycie! Zadne lockdowny nie sa w Polsce potrzebne, bo ciezsze przypadki cov19 to jedynie 2% calej populacji w Polsce! AMANTADYNA LECZY COV19! Lockdowny powoduja brak leczenia ludzi z innymi schorzeniami i smierc - ktore sa wpisywane pod cov19!, zadluzenia i samobojstwa!!!