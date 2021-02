Marta Linkiewicz o konsekwencjach pamiętnej imprezy w autokarze: "Wyrzucili mnie ze szkoły. Moją siostrę WYTYKALI PALCAMI, o rodzicach nie wspomnę"

Island 18 min. temu zgłoś do moderacji 44 2 Odpowiedz

Ok. To, że się stało i uprawiała seks z kimś tam gdzieś tam- to jedna sprawa. Chciała, zrobiła, powiedziała czy tam jakoś wyszło na jaw... Nie oceniam jej za to. Jej sprawa i ok. Ale jak inni ludzie przez taką historię widzą w niej celebrytkę i dają możliwość zarobku na niewiadomo czym za niewiadomo co?? Skąd to uwielbienie do tej dziewczyny? Za co?