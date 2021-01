Margaret wspomina w nowym utworze: "WCIĄGAŁAM TE KRESKI ubrana w najdroższe kiecki"

Marta. 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Najgorsze, ze oswajanie młodego pokolenia z używkami jest już na porządku dziennym. Takie wmawianie, ze to jest Ok i spoko i możesz sobie brać co chcesz. Wtedy jest fajnie. Podobny mechanizm działania jak u pedofilów. Czyli. Jak zachęcić dziecko? Zaznajamiaja z tematem. Pokazują jakieś filmy itd. Ze niby normalne.. to samo robią media z młodym społeczeństwem. To powinno być zakazane. I mówcie sobie ze to byłby ZAMACH NA WOLNOŚĆ SŁOWA I POSTĘP CYWILIZACYJNY. Nie nazywajcie patologii postępem. Powinna być cenzura i tyle. Ludzi jak się za łeb nie trzyma to tak to właśnie później się kończy.