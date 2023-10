Gwyneth Paltrow wspomina młodzieńczy romans z Matthew Perrym: "Całowaliśmy się w wysokiej trawie. To było magiczne lato"

Gwyneth Paltrow wspomina Matthew Perry'ego

Spotkałam Matthew Perry'ego w 1993 roku na Willamstown Theater Festival w Massachusetts. Oboje byliśmy tam przez większość tego lata. Graliśmy w sztukach teatralnych. Był bardzo zabawny, słodki, przebywanie z nim było czystą przyjemnością. Wyjechaliśmy pewnego razu, aby popływać w rzece. Wypiliśmy kilka piw w uniwersyteckim barze. Całowaliśmy się w wysokiej trawie, na polu . To było magiczne lato - czytamy we wpisie Paltrow.

On już nagrał wtedy pilota do "Przyjaciół", ale był jeszcze przed emisją. Siedział jak na szpilkach. Wierzył, że jego szansa na wielką karierę jest tuż za rogiem. Tak było. Byliśmy później jeszcze przez chwilę przyjaciółmi, ale nasze drogi wkrótce się rozeszły. Byłam szczęśliwa, obserwując, co udało mu się zrobić. Jest mi dzisiaj straszliwie przykro, jak i wielu z Was. Mam nadzieję, że Matthew nareszcie zaznał spokoju. Naprawdę mam nadzieję.