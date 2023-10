Nastoletni sąsiad Matthew Perry'ego ujawnia szczegóły akcji ratunkowej: "Widziałem ZA DUŻO. Spodziewałem się, że to nadejdzie..."

Amerykańskie tabloidy żyją dziś nagłą tragiczną śmiercią Matthew Perry'ego . Choć nie podano jeszcze oficjalnej przyczyny zgonu - wciąż czekamy na wyniki autopsji - spekuluje się, że aktor utopił się podczas kąpieli w jacuzzi . W międzyczasie lokalne media próbują na własną rękę ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny życia gwiazdora Przyjaciół . The U.S. Sun skontaktował się w tym celu nawet z niepełnoletnim sąsiadem aktora. Jego rodzina zamieszkuje działkę sąsiadującą z rezydencją zajmowaną dotychczas przez Perry'ego w Pacific Palisades.

Nowe informacje o śmierci Matthew Perry'ego

Byłem jeszcze w domu, kiedy na ulicy pojawił się ambulans. Miałem wtedy wychodzić do mojego kolegi. Chwilę później pojawiła się policja. Nie walili do drzwi. Wszystko odbyło się po cichu. To było przerażające. Tak przykre. I to po tych wszystkich latach, po tym, co przeszedł w walce z uzależnieniem.