Nowe szczegóły w sprawie śmierci Matthew Perry'ego: "Wezwano WYDZIAŁ ZABÓJSTW"

Nowe szczegóły w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

Jak poinformowały NBC News oraz CNN, pracownicy pogotowia ratunkowego początkowo byli przekonani, że wezwanie do rezydencji Perry'ego na terenie dzielnicy Pacific Palisades wymagać będzie interwencji z zakresu "ratownictwa wodnego". O tym, że aktor utonął, służby dowiedziały się dopiero na miejscu.

Ciało Perry'ego nie reagowało już na żadne bodźce. Nie zabrano go do szpitala. Na miejsce wezwano koronera. Jak do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny śmierci gwiazdora.