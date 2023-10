Matthew Perry na ARCHIWALNYCH ZDJĘCIACH. Tak Chandler z "Przyjaciół" zmieniał się na przestrzeni lat (ZDJĘCIA)

Matthew Perry urodził się w 1969 roku jako syn kanadyjskiej dziennikarki i amerykańskiego aktora. Przyszedł na świat w 1969 roku. W telewizji zadebiutował w 1987 roku za sprawą serialu Second Chance. W latach 90. pojawiał się w wielu serialach, głównie jako postacie epizodyczne. Przełomem jego kariery był rok 1993, gdy młody aktor dostał rolę Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" i natychmiast stał się prawdziwą gwiazdą.

Produkcja biła rekordy oglądalności, aktorzy zyskali rozpoznawalności zarówno w Ameryce, jak i na całym świecie. Popularność i międzynarodowe uznanie sprawiły, że Matthew Perry dostawał role w kolejnych hitach. Aktor zagrał m.in. w "Polubić czy poślubić", "Troje do Tanga" czy "Jak ugryźć 10 milionów". Chociaż Matthew Perry kojarzony jest głównie z komediowymi produkcjami, to aktor angażował się również w dramaty. Pojawił się na przykład w "Młodzi Gniewni. Historia Rona Clarka" a za swoją rolę dostał nominację do Złotego Globu.