Gypsy Rose poznała męża w więzieniu. Trzy miesiące po wyjściu na wolność informują o separacji

Były chłopak Gypsy Rose Blanchard usłyszał wyrok dożywocia, natomiast ona trzy miesiące temu opuściła areszt po 8 latach. W międzyczasie kobieta poznała Ryana Andersona . Listowna znajomość rozwinęła się do tego stopnia, że w 2022 roku wzięli ślub i z publikacji w mediach społecznościowych wynikało, że są po uszy w sobie zakochani. Teraz nad relacją zgromadziły się czarne chmury.

Gypsy Rose Blanchard poinformowała o separacji z mężem

Wielka miłość najwidoczniej nie trwała długo. Trzy miesiące po wyjściu z więzienia Gypsy Rose Blanchard opublikowała na Facebooku oświadczenie, do którego dotarł serwis People. Wraz z mężem podjęła decyzję o separacji .

Wiele osób pyta, co się dzieje w moim życiu. Niestety mój mąż i ja jesteśmy w separacji. Przeprowadziłam się do domu moich rodziców. Mam wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy pomagają mi przez to przejść. Uczę się słuchać swojego serca. W tej chwili potrzebuję czasu, aby zrozumieć, kim jestem - pisała Gypsy Rose Blanchard w oświadczeniu na prywatnym Facebooku.