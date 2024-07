Hailey Bieber eksponuje ciążowy brzuch w odważnej sesji zdjęciowej i gorzko wyznaje: "Nie jestem zbyt blisko z rodziną" (FOTO)

Hailey Bieber pozuje z ciążowym brzuchem. Udzieliła szczerego wywiadu

Po wielu miesiącach ciężarna ukochana Justina Biebera znów stanęła przed obiektywem aparatu . Tym razem pozowała dla "W Magazine", chętnie odsłaniając ciążowy brzuch w kusych kreacjach. Modowej sesji zdjęciowej towarzyszył szczery wywiad . Hailey opowiedziała m.in. o relacjach z rodziną i wróciła pamięcią do czasu dzieciństwa, które jak sama przyznała było "w miarę normalne".

Na tym etapie życia nie jestem zbyt blisko z rodziną, ponieważ czuję, że jestem bardzo niezależna. Jestem teraz odrębną osobą i zbudowałam własną rodzinę. Ale kiedy patrzę wstecz na moje dzieciństwo i to, jak dorastałam, mam bardzo miłe i piękne wspomnienia. Oczywiście pochodzę z rodziny, z której pochodzę, i zawsze wiedziałam, że jest inaczej - podkreśliła Hailey Bieber w rozmowie z "W Magazine".

Gwiazda wyznała też, że ukrywała stan błogosławiony przez sześć miesięcy i "mogłaby to robić do końca" . Dochowanie tajemnicy nie było trudne, gdyż jej ciążowy brzuszek długo pozostawał mały.

Tak naprawdę nie miałam brzucha aż do szóstego miesiąca ciąży, kiedy to ogłosiłam. Wcześniej nosiłam obszerne kurtki. Czułam, że ukrywam wielki sekret i nie było to dobre uczucie. Chciałem wolności, chciałam wyjść i cieszyć się życiem - wyjawiła.