Hailey Bieber pokazała kolejne zdjęcia ze ślubu z Justinem. Słodkie?

Wszystko wskazuje jednak na to, że Hailey wcale nie żałuje małżeństwa z Bieberem. Chociaż od drugiej ceremonii minęło już kilka miesięcy, modelka wciąż chętnie sięga pamięcią do jej szczegółów. Od czasu do czasu na swoim instagramowym profilu dzieli się więc fotografiami w towarzystwie męża czy też pokazuje detale ślubnych kreacji.