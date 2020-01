Hailey Bieber prosiła rodziców o RADĘ przed ślubem z Justinem Bieberem: "To ostatni moment, w którym możecie mnie POWSTRZYMAĆ"

Nudywpracy 36 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Justin nie zostawił nigdy Hailey dla Seleny, to ona go zostawiła, bo twierdziła, ze nie chce być w związku na odległość tylko byc z kimś na miejscu i blisko. A Selena nie jest od dawna z nim, to co bylo w listopadzie w 2017 (jedno spotkanie na rowerach, gdzie Justin miał cały czas słuchawki w uszach), to nie byl żaden związek co Justin potwierdził tylko kolezenska relacja. Oni sie rozstali na dobre 2015/2016. On w miedzy czasie mial pare dziewczyn, a z Hailey spotykal sie 2016 r. Selena miala tez mnóstwo facetów w tym: Samuela Krosta, Orlando Blooma, Zeedda, Nialla Horana, Charlie Puth czy The Weeknd, którego wykorzystała by wzbudzić zazdrość w Justinie (sam The Weeknd to powiedział). Teraz odstawia cyrk by było o niej głośno i znowu uczepiła się Biebera... (i nie piszcie ze Adel czy Bednarek tez nagrywali o ex, bo różnica jest taka, że nikt nie zna ich ex, a o relacji Justin/Selena wie każdy, wiec siara śpiewać i obgadywać żonatego od 2/3lat ex faceta...) Nawet Arianna nazwała ją "fake person" 👾 Demi Loveto tez się od niej odcięła pomimo, że Selena po jej występie na Grammy 2020 pisała jak ją uwielbia itp (szkoda, ze gdy ta wyładowała w szpitalu to Selena była jedną z tych osób, które się od niej odwróciły....)