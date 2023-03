Hailey Bieber ma OBSESJĘ na punkcie Seleny Gomez? Internauci przedstawiają KOLEJNE DOWODY! Robi się naprawdę dziwnie?

Wspólnym zdjęciem, do którego Selena Gomez i Hailey Bieber zapozowały w październiku ubiegłego roku, celebrytki miały dać jasno do zrozumienia, że wszelkie nieporozumienia mają już dawno za sobą. Od tamtej pory minęło już pół roku, a sytuacja między byłą i obecną ukochaną Justina Biebera jest bardziej napięta niż kiedykolwiek wcześniej. Co gorsza, rozwój domniemanego konfliktu gwiazd z zapartym tchem śledzi teraz niemal cały świat.

Konflikt Seleny Gomez i Hailey Bieber: od publicznych uprzejmości po tiktokową dramę

Doszło do tego, że już nie tylko ultrafani Seleny całym sercem angażują się w tiktokową dramę i doszukują się niezbitych dowodów na "nikczemność" Hailey, która, zdaniem wielu, ma mieć niepokojącą wręcz obsesję na punkcie swojej poprzedniczki i jest o nią ponoć chorobliwie zazdrosna. To, że córka Stephena Baldwina w młodości faktycznie była zdeklarowaną fanką Gomez i Biebera, nie ulega żadnej wątpliwości - świadczą o tym jej własne tweety, w których Amerykanka kibicuje ich uczuciu.

Hailey Bieber próbowała kopiować Selenę?

W sieci niczym grzyby po deszczu mnożą się kolejne tiktoki, które mają dowodzić tego, że Hailey miała nie tylko dołożyć wszelkich starań, by zastąpić "konkurentkę" u boku swojego idola, ale też kopiować ją niemal w każdym aspekcie życia. Modelka wielokrotnie wybierała stylizacje łudząco podobne do tych, w których wcześniej widywana była piosenkarka (i to w krótkim odstępie czasu). Gdy Gomez postanowiła nagrać swój program o gotowaniu, nie trzeba było długo czekać, żeby Bieber wystartowała ze swoim własnym odpowiednikiem. Pozostając w temacie biznesów, w 2020 roku gwiazdka Disneya ruszyła na podbój rynku kosmetycznego ze swoją marką Rare Beauty, która z miejsca stała się hitem. Dwa lata później na ten sam krok pokusiła się Hailey ze swoim brandem Rhode Skin. Przybrała nawet identyczną strategię promocyjną, co Gomez i przekazała 1% dochodów marki na ten sam szczytny cel.

To nie wszystko. Bieber miała usiłować zaprzyjaźnić się ze znajomymi z najbliższego kręgu artystki, które nie obracają się w show biznesie. Kilku z nich modelka pozostawiła "follow", żeby krótko później spędzić z nimi dzień na plaży, co zostało oczywiście uwiecznione przez fotografa. Najbardziej niepokojąca pozostaje jednak kwestia tatuaży: zainspirowana zrobioną na cześć siostry "dziarą", czyli litrką "g", 26-latka wytatuowała sobie dokładnie to samo i to w tym samym miejscu - za uchem. Co więcej, modelka miała być zazdrosna o sprezentowany Selenie przed laty diamentowy pierścionek z literką "J", dlatego wytatuowała sobie jego wizerunek na własnym palcu.

Wierzycie teraz w obsesję Hailey na punkcie Seleny?

