Justin i Hailey Bieber znają się od wielu lat. Tak wyglądały ich początki. Muzyk mówił, że to jej ojciec ZAARANŻOWAŁ ich małżeństwo

Pierwsze spotkanie Justina Biebera z przyszłą żoną

Dwa lata po ich pierwszym spotkaniu para została ponownie sfotografowana, również z tatą Hailey, podczas premiery filmu dokumentalnego o Justinie Never Say Never w 2011 roku w Nowym Jorku. Przełom w ich relacji nastąpił jednak w 2014 roku, gdy zaczęli widywać się podczas niedzielnych mszy w okupowanym przez celebrytów kościele Hillson Church. Co więcej, Justin i Hailey pojechali nawet na wspólne wakacje do Meksyku, w których towarzyszyły im rodziny.