Hailey Bieber ROMANSUJE ze swoim ochroniarzem? Internauci przedstawiają "dowody"

Hailey Bieber romansuje ze swoim ochroniarzem? Nowa teoria internautów

Choć na wspomnianym nagraniu Hailey nie wchodziła z ochroniarzem w wyraźne interakcje, zdaniem jednego z użytkowników TikToka między nimi wyraźnie można było dostrzec pewne napięcie. Według internauty para sprawiała wrażenie, jakby unikała patrzenia na siebie, najwidoczniej jednak nie do końca im się to udało - Hailey kilkakrotnie zerkała bowiem w kierunku mężczyzny. Internauci za wymowny uznali także fakt, iż w pewnym momencie Hailey położyła dłoń na barierce, a po chwili zbliżyła ją do dłoni ochroniarza. A wszystko to w obecności Justina Biebera.