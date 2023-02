Selena Gomez ogłasza przerwę od mediów społecznościowych! Wszystko przez... Hailey Bieber? "Mam 30 lat, jestem na to za stara"

Mówi się, że w świecie show biznesu trudno o prawdziwe przyjaźnie. Wyjątkiem od tej reguły zdaje się być m.in. relacja Seleny Gomez i Taylor Swift, która przetrwała próbę czasu. W ostatnich miesiącach sporo dyskutowano na temat stosunków, które łączą Gomez z żoną jej byłego partnera, Hailey Bieber. Choć panie nigdy publicznie nie okazały wobec siebie niechęci, internauci byli przekonani, że się nienawidzą. Wielu z nich twierdziło, że to właśnie przez Hailey głośny związek gwiazdki Disneya i Justina Biebera dobiegł końca.

Krążące po sieci teorie najwyraźniej zaczęły męczyć zarówno Hailey, jak i Selenę. Panie zadały kres plotkom o ich wzajemnej nienawiści, gdy spotkały się na Academy Museum Gala w 2022 roku. By udowodnić, że nie ma między nimi złej krwi, pozowały razem do zdjęć i wymieniały się serdecznościami. Ich działanie uspokoiło fanów tylko na chwilę. Wkrótce na TikToku pojawiło się mnóstwo filmów, które miały pokazać żonę Biebera w złym świetle i zdemaskować "jej prawdziwe oblicze". Niespodziewanie do internetowej dramy dołączyła... sama Selena Gomez.

Kolejne niesnaski między celebrytkami ujrzały światło dzienne, gdy użytkownicy TikToka przypomnieli wymowne zachowanie Hailey Bieber. Chodziło o moment, w którym do sieci trafiło zdjęcie Gomez w stroju kąpielowym. Piosenkarka musiała zmierzyć się wtedy ze sporym hejtem. Gdy fotka obiegła media, Hailey opublikowała na swoim TikToku filmik ze słowami: "Nie mówię, że na to zasłużyła, ale Bóg ma zawsze dobre wyczucie czasu". Wkrótce postanowiła go usunąć, ale to tylko potwierdziło przypuszczenia fanów, że wideo miało godzić w Selenę Gomez i to, że "zasłużyła na hejterskie komentarze".

Selena Gomez znów reaguje na tiktoki o Hailey Bieber. Tym razem żona Justina miała obrazić jej przyjaciółkę

Selena niespodziewanie odniosła się do przedstawionej sytuacji. 30-latka skomentowała tiktoka słowami: "W porządku! Nie pozwolę, by takie sytuacje mnie złamały. Bądźcie mili dla wszystkich", dając do zrozumienia, że teorie fanów wcale nie muszą mijać się z prawdą. Okazało się, że to jeszcze nie koniec dramy. Czujni tiktokerzy przywołali kolejną sytuację, w której Hailey niejako obrażała przyjaciółkę Gomez, Taylor Swift. W jednej z odsłon serii "Drop The Mic", prowadzący wspomniał o Taylor, a reakcją żony Biebera był gest kojarzący się z wymiotowaniem. Również tym razem wideo trafiło do Seleny, która zostawiła pod nim komentarz.

Przykro mi, moja przyjaciółka była i będzie jedną z najlepszych w tej grze - napisała Gomez.

Selena Gomez ogłasza przerwę od mediów społecznościowych. Wszystko przez dramę z Hailey Bieber

Wkrótce 30-letnia piosenkarka rozpoczęła transmisję na żywo, podczas której ogłosiła, że robi sobie przerwę od mediów społecznościowych. Gomez, wyraźnie zmęczona internetową dramą z Hailey Bieber w tle, oznajmiła, że jest już na to "za stara". Zapowiedziała jednak, że wróci do kontaktu z fanami po krótkim odpoczynku.

Robię sobie przerwę od mediów społecznościowych, bo to trochę głupie, a ja mam 30 lat. Jestem na to za stara. Ale bardzo was kocham i zobaczę się z wami wcześniej niż później. Po prostu muszę odpocząć od wszystkiego - mówiła Selena.

Dojrzała reakcja?

