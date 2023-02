Selena Gomez i Hailey Bieber jednak się nie lubią? Dowodem ma być komentarz byłej dziewczyny Justina Biebera

Justin Bieber przed laty związany był z Seleną Gomez. Mimo że obecnie wokalista jest mężem Hailey Bieber, to wielu fanów wciąż nie przebolało jeszcze rozstania gwiazdora z jego nastoletnią miłością. Niektórzy winią więc obecną ukochaną gwiazdora o to, że to właśnie przez nią ich idole się nie zeszli. By ukrócić w końcu wszelkie spekulacje, Hailey zgodziła się nawet na udzielenie wywiadu, w którym to odniosła się do medialnej krytyki. W podcaście "Call Her Daddy" przyznała, że z piosenkarzem zaczęli się spotykać, dopiero gdy Justin rozstał się z Seleną i zamknął ten rozdział życia.

Hailey Bieber opowiada o relacji Seleny Gomez i Justina Biebera

Rozumiem, jak to wygląda z zewnątrz, ale to był najwyższy czas, żeby zostawili to za sobą. Nie był z nią wtedy związany. Wiem, że sporo się między nimi wydarzyło i szanuję to, ale to nie był mój związek. Zamknęli ten rozdział, to był dla niego moment, w którym zaczął patrzeć w przyszłość, a nie oglądać się za siebie. Nie chcę wypowiadać się w ich imieniu, bo to ich sprawa, ale wiem, jak to wygląda, kiedy ludzie do siebie wracają. Zamknięcie sprawy było tu zdrowym podejściem - mówiła.

Do nieoczekiwanego pojednania Seleny i Hailey miało dojść również przy okazji Academy Museum Gala w 2022 roku. Panie, by raz jeszcze udowodnić, że nie ma mowy o żadnym konflikcie, pozowały razem do zdjęcia, a fotografia Tyrella Hamptona obiegła świat. Mimo że fani pisali wówczas, że teraz oficjalnie można już zakończyć domysły o nienawistnej relacji pomiędzy celebrytkami, to Tik Tok żyje już nową "dramą".

Jedna z użytkowniczek przywołała bowiem zdjęcie Seleny Gomez w białym stroju kąpielowym, które artystka w styczniu zaprezentowała w swoich mediach społecznościowych. Niestety piosenkarka spotkała się z dużym hejtem po tym, jak internauci krytykowali jej figurę. Fotografia pojawiła się jednak tuż przed tym, jak Hailey opublikowała na swoim Tik Toku filmik do nagrania ze słowami: "Nie mówię, że na to zasłużyła, ale Bóg ma zawsze dobre wyczucie czasu". Niedługo po tym, jak Bieber opublikowała filmik na swoim profilu, postanowiła go usunąć, ale to tylko potwierdziło przypuszczenia fanów, że wideo miało godzić w Selenę Gomez i to, że "zasłużyła na hejterskie komentarze".

Selena Gomez reaguje na kolejną "aferę" z udziałem Hailey Bieber

Cała sprawa mogła rozejść się po kościach, ale jakiś czas temu jedna z użytkowniczek Tik Toka powróciła do tego nagrania i doczekała się komentarza... samej Gomez. Selena pod wideo z udziałem Hailey Bieber napisała, że takie sytuacje nie robią już na niej wrażenia.

W porządku! Nie pozwolę, by takie sytuacje mnie złamały. Bądźcie mili dla wszystkich - pisała.

Hailey Bieber tłumaczy się z afery z Seleną Gomez

Do sprawy postanowiła odnieść się również Hailey Bieber, która także skomentowała nagranie, na którym to sama występuje.

Nigdy nie odnoszę się do takich rzeczy, ale miałyśmy po prostu babskie wyjście i dla zabawy nagrałyśmy randomowego tik toka. To nie było wymierzone w kogokolwiek - tłumaczyła się.

Internauci tym razem są podzieleni. Niektórzy twierdzą, że reakcja Seleny była przesadzona, inni zaś, że to tylko kolejny dowód na to, że Hailey i jej sławne koleżanki zachowują się jak "wredne dziewczyny".

