Hailey Bieber trafiła DO SZPITALA z objawami neurologicznymi!

PiotrowskaDNO 4 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Odnośnie artykułu "Karolina Korwin Piotrowska o rosyjskiej influencerce opłakującej ZABLOKOWANIE INSTAGRAMA". Karolina-Korwin Piotrowska to najbardziej bezmyślna polska kobieta, a do tego wulgarna. Dosłownie bardziej żałosnej już nie ma. Żyje w swoim świecie i ma gdzieś życie (i pracę) innych, bo dla każdego ważne jest co innego. Skoro dla niej Instagram nic nie znaczy, to uważa że dla innych powinno być podobnie, mimo że to ich praca od wielu lat. Praca w internecie to też praca i wcale nie musi być mniej ważna niż ta w świecie rzeczywistym. Dosłownie nienormalna kobieta z tej Piotrowskiej. Prezentuje inteligencję rozwielitki.