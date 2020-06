Hakerzy z Anonymous oskarżają Donalda Trumpa o PEDOFILIĘ, a rodzinę królewską o ZAMORDOWANIE księżnej Diany!

Ameryka nadal płonie po brutalnej śmierci , którą w zeszłym tygodniu z rąk policjantów stanu Minnesota poniósł Afroamerykanin George Floyd . Do opanowywania protestów oddelegowano nawet Gwardię Narodową, a internet zalały nagrania karygodnych działań, jakich w stosunku do pokojowych demonstrantów dopuszczają się służby bezpieczeństwa.

Przy tak gigantycznym kryzysie jedynie kwestią czasu było, aż sprawą zainteresują się Anonymous . Grupa anonimowych hakerów, która w przeszłości skompromitowała m.in. kościół scjentologiczny oraz organizację terrorystyczną ISIS , opublikowała w zeszły piątek nagranie, w którym nalega, aby osoby, które doprowadziły do śmierci George'a Floyda stanęły przed obliczem sprawiedliwości. W przeciwnym razie zaczną publikować w sieci dowody zbrodni, których rzekomo dopuszczały się amerykańskie władze i socjeta .

Przyjmuje się, że to właśnie Anonymous stoją za przeciekiem niepotwierdzonych jak dotąd informacji, które w nocy z niedzieli na poniedziałek zasypały Twittera. Wśród powielanych przez internautów postów znajdują się "dokumenty" mające być zeznaniami ofiar Donalda Trumpa , który miał rzekomo gwałcić, a później płacić ich rodzicom miliony za ich milczenie . Domniemane ofiary Trumpa są obojga płci i w momencie gwałtu miały mieć po 10-13 lat .

Głośno zrobiło się też znowu o słynnej "czarnej książeczce" Jeffreya Epsteina, który w zeszłym roku popełnił w celi samobójstwo. Jest to zbiór adresów i kontaktów ludzi wpływowych, który miał rzekomo prowadzić skazany za przestępstwa seksualne multimilioner. Wielu uwierzyło, że jest to lista osób zamieszanych w prowadzony przez Epsteina handel ludźmi. Równie dobrze mogła to być jednak lista osób, które Epstein chciał zapoznać. Wiele wspomnianych na niej osób zaprzeczyło bowiem, jakoby miało kiedykolwiek kontakt ze zmarłym bogaczem. Pośród wymienionych w "czarnej książeczce" nazwisk znajdziemy między innymi Ivanę Trump, Ivankę Trump, Kevina Spacey, Dustina Hoffmana, Christy Turlington, Toma Forda, Michaela Jacksona, Micka Jaggera i Naomi Campbell.