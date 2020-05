Gwiazdy BIORĄ UDZIAŁ w ulicznych protestach po śmierci George'a Floyda: Ariana Grande, Paris Jackson, Emily Ratajkowski

W USA trwa kolejny dzień ogólnokrajowych protestów wywołanych okrutną śmiercią , którą w wyniku agresywnej interwencji policjanta poniósł czarnoskóry George Floyd . Nagrane przez przechodnia wideo, na którym biały oficer przez kilkanaście minut klęczy na szyi duszącego się mężczyzny , przelało czarę goryczy. W wielu miastach doszło do zamieszek, jednak w ogromnej większości przypadków protestujący starają się zachowywać pokojowo. Służby bezpieczeństwa natomiast strzelają do nich gumowymi kulami i taranują policyjnymi wozami .

To, co media pokazują na temat protestu w Los Angeles, to totalna bzdura. Policja jest uzbrojona po zęby, cywile nie mają żadnych broni. To nie są brutalne protesty, ale stają się brutalne, kiedy do tłamszenia ich wysyła się prawdziwe wojsko. Bunt to język ludzi niewysłuchanych - napisała na Twitterze.