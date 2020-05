Błagał mówiąc "Nie mogę oddychać"

Wszyscy Amerykanie śledzą z niepokojem to, co dzieje się obecnie w Minneapolis, dużym mieście w stanie Minnesota. 25 maja został tu zatrzymany 46-letni George Floyd, który był podejrzany o zapłacenie w sklepie fałszywym czekiem. Czarnoskóry mężczyzna nie stawiał oporu, ale został powalony na ziemie przez policjanta, który później dusił go kolanem przez 7 minut. Floyd błagał, by go puszczono mówiąc "Nie mogę oddychać", jednak funkcjonariusz i trzech innych obecnych na miejscu policjantów, nie reagowali na jego słowa. Floyd powoli tracił przytomność, a po przewiezieniu do szpitala zmarł, stając się kolejnym symbolem nadużyć amerykańskich policjantów, szczególnie wobec Afroamerykanów.