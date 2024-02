Hakiel i Kaźmierska NIE CHCĄ razem tańczyć? Pracownik Polsatu ujawnia: "Marcin początkowo się martwił"

Zocha 31 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Pan miszak nie wybiera się na emeryturę? Dalby już spokój, żałosne co promuje. Jakbym chciała zobaczyć wygibasy patologii to wystarczy, że wyjrze w weekend wieczorem przez okno. Nudna ta tv, jak nie propaganda, to jakies podejrzane elementy z wystrzelonym ego. Chyba ciągnie swój do swojego 🤮