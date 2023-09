Haley Joel Osment zaczynał karierę jako dziecko. Dziś ma 35 lat i ZATARG z prawem na koncie (ZDJĘCIA)

Haley Joel Osment był dzieckiem, kiedy zagrał w kultowych filmach z przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Dzięki głównym rolom w "Szóstym zmyśle" czy "A.I. Sztuczna Inteligencja" do dziś cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem mediów na całym świecie. Osment skończył w tym roku 35 lat i wygląda na to, że szczyt kariery jest już dawno za nim.

Spektakularny początek kariery

Co ciekawe Osment ma też na koncie epizod w polskim kinie. W 2001 roku zagrał Romka w filmie Jerzego Bogajewicza "Boże skrawki". Obok niego w obsadzie znaleźli się też między innymi Willem Dafoe i Małgorzata Foremniak. Była to jedna z ostatnich głównych ról młodego Amerykanina. W 2003 roku wystąpił jeszcze w "Wakacjach Waltera", a potem coraz rzadziej pojawiał się na ekranie. Częściej można było go usłyszeć w grach komputerach oraz kreskówkach i filmach animowanych.

Haley zapewniał w jednym z wywiadów, że w jego przypadku wcześnie rozpoczęta kariera nie odbiła się problemami w dorosłym życiu. Nie jest to jednak do końca prawda. W 2006 r. niespełna 18-letni Osment spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Dodatkowo miał przy sobie marihuanę. Został skazany na trzy lata w zawieszeniu oraz wysłany na odwyk od alkoholu.

Haley Joel Osment obecnie

W tym samym czasie karierę zaczęła robić jego młodsza siostra. Emily Osment przez 5 lat wcielała się w najlepszą przyjaciółkę Miley Cyrus w serialu "Hannah Montana". Aktor wrócił do regularnego grania dopiero w 2013 r. Do tej pory nie udało mu się jednak powtórzyć sukcesu z młodzieńczych lat. Najczęściej dostaje epizodyczne role w filmach i serialach. W ostatnich latach można go było oglądać między innymi w produkcjach "Co robimy w ukryciu", "The Kominsky Method" czy "The Boys".