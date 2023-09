Od dziecięcej gwiazdy z L.O.27 do występu na konwencji Konfederacji. Kuba Molęda powrócił w "wielkim" stylu (WIDEO)

W połowie lat 90. w Polsce popularność zdobywały popowe zespoły wzorowane na amerykańskich gwiazdach. Mieliśmy np. Just 5 , który kojarzył się z Backstreet Boys , girlsband Taboo na wzór Spice Girls , a także L.O. 27.

Zespół założony przez Kubę i Macieja Molędów miał być chyba polską odpowiedzią na braci Hanson , twórców hitu "MMMBop". L.O. 27 miało zresztą podobnie brzmiący hit pt. "Mogę wszystko", który do dziś pamięta chyba każdy, kto dorastał w tamtych czasach.

Dziecięcy idol z lat 90. wystąpił dla Konfederacji

Ubrany w skórzaną kurtkę i ciemne okulary Molęda z daleka wyglądał niczym Tom Cruise w "Top Gun". 39-latek pewnym krokiem wskoczył na scenę i wykonał swój hit z dziecięcych lat z nieco zmienionym tekstem, który miał zagrzać Konfederację do walki w zbliżających się wyborach .

Ooo, możemy wszystko , to, co przed nami ważne jest. Ooo i już tak blisko , zwycięstwem będzie mały gest! (...) bo w nas nowa siła jest, gdy dziś jesteśmy razem - śpiewał, a w tle przygrywały ostre gitarowe riffy.

Występ Kuby wywołał duże poruszenie w sieci, zwłaszcza że Konfederacja do ostatniej chwili nie ujawniała, kto będzie "wielką gwiazdą" konwencji.

Wjechał na motorze jak jakaś gwiazda rocka. W momencie wydania z siebie pierwszych dźwięków cały czar prysł; Tom Cruise po roku w Polsce; Właśnie się odkochałam. No lubiłam Kubę, odkąd był dzieciakiem. Sorry, no nie; O matko. Był moim pierwszym crushem w podstawówce... Aż mam ciary zażenowania - czytamy w komentarzach.