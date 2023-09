Halina Mlynkova WBIJA SZPILĘ TVP i reaguje na plotki o występie na koncercie publicznego nadawcy. "Wieczór mam zamiar spędzić W KINIE"

Panika, którą film Zielona Granica Agnieszki Holland wywołał po prawej stronie sceny politycznej stanie się już wkrótce inspiracją do niezliczonych prac magisterskich i doktoratów. Całe mnóstwo promilitarnych konserwatystów - z czołowymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości włącznie - dumnie deklaruje, że filmu nie widziało, a i tak zaprasza do wspólnego niszczenia Holland i jej dzieła, jako że tematyka kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią jest na tyle niewygodna. Film przedstawia tragedię uchodźców w sposób bardzo kompleksowy, starając się m.in. podkreślić, w jak trudnej sytuacji znaleźli się też sami pogranicznicy, ale wiedzieć może to oczywiście tylko ten, kto film obejrzał.