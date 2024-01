Hanna Lis DRWI (?) z Andrzeja Dudy, który znów ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Przypomniała jego wpis z 2012 roku!

Ola 33 min. temu zgłoś do moderacji 70 13 Odpowiedz

Zagranica tez drwią bo o tym się mówi … pisze … Donosi na swój własny kraj ( język pisu ) i jeszcze się kompromituje bo broni kolegów przestępców a ofiary go nie obchodzą !!!! Co sobie Ci ludzie o nim myślą No nawet nie chce sobie wyobrażać !