Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik WYSZLI Z WIĘZIENIA!

Universe 3 min. temu

To jest kpina! Prezydent ułaskawia bandytów. Cały świat jutro będzie o tym mówił, bo to naprawdę jest ewenement na skalę światową. To w głowie się nie mieści. Kryminaliści, którzy zniszczyli życie tylu ludziom zostają wypuszczeni z więzienia, bo taka wola prezydenta... Hańba. Duda nie masz wstydu i honoru. Co z ciebie za mężczyzna?? Polacy nie zapomną.