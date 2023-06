Hanna Lis komentuje post Piotra Jaconia, uderzając w "Szkło kontaktowe" i Daukszewicza. "Stroi się w piórka ofiary"

Zniesmaczona 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Hanno!Z pani moralnością to zapisać się powinna pani do PIS!Tam ,takie jak pani matki/żony Polki,a i jeszcze ptzyjaciółki,są poszukiwane!Odnajdzie się tam pani z pewnością.Wiążąc się z mężem przyjaciółki jeszcze mało do pani karmy wróciło?Pani "cudowny",juź były mąż okazał się nie warty utraty przyjaźni i sympatii wielu znajomych i nieznajomych,o jego podwładnych juź nie wspomnę...Niech więc się pani nie angażuje w konflikt dwóch DOROSŁYCH facetów,którzy między sobą powinni tę sprawę wyjaśnić,a nie wypisywać na forach swoje żale.A tak na marginesie panie Daukszewicz,to pana ps było zupełnie niepotrzebne i pokazało,że tak do końca pana przeprosiny nie były szczere....