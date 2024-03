Hanna Lis MIAŻDŻY Natalię Siwiec za jej mądrości o SAMOISTNYM uzdrawianiu raka: "Na jej miejscu przeprosiłabym i zlikwidowałabym konto"

Polka 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Natalio to chyba odbija tak jak tej wielkiej Mariannie co rozwalila swoje małżeństwo ale ty właściwie głupota ja przebijesz👎👎jak śmiesz ludzi chorujących na nowotwór zniechęcać do terapii 😢😢 Ja choruje na zapalenie jelita grubego i dzięki chemii żyje nie wiem jak długo ale nie mam przerzutów czyli terapia coś dała 🥲a ty pseudo celebrytko jak śmiesz mówić takie rzeczy 🖤🫣 nikomu źle nie życzę ale tobie życzę takiej lekkiej nauczki żebyś przez miesiąc poczuła to co odczuwają chorzy na jelito czyli zebys nie wychodziła z ubikacji wtedy byś poczuła czy terapia daje coś czy nie 👎👎👎ty pseudo ekologiczna znawczyni🤔a wy chorzy nie słuchajcie tych wynurzeń tylko leczcie się u lekarzy 😱😱