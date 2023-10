Hanna Lis napisała o wojnie w Izraelu. Internauci zarzucili jej niewiedzę: "JAK PANI ŚMIE?!". Odpowiedziała

Głos w sprawie zbrojnego konfliktu zabrała Hanna Lis , która opublikowała na Instagramie wpis. 53-latka podkreśliła ogromną skalę tragedii i wyjaśniła, że w obecnych czasach wszyscy mają wpływ na to, co dzieje się w tamtych rejonach.

Hanna Lis zabrała głos w sprawie wojna Izraela z Hamasem

To musi się zatrzymać. Społeczność międzynarodowa, my, ludzie tego świata, musimy zrobić wszystko, aby zatrzymać tę wojnę. [...] Nie można jednocześnie opłakiwać ponad 1400 ofiar terrorystów Hamasu i w tym samym czasie odwracać wzrok od zabitych dzieci w Strefie Gazy. [ ...] Jako matka nie widzę różnicy między zabitymi dziećmi Izraela, a dziećmi Palestyny. [...] Naciskajmy na swoje rządy, aby naciskały na uwolnienie ponad 200 przetrzymywanych przez terrorystów Hamasu zakładników - czytamy na Instagramie.

Publikacja Hanny Lis wywołała dyskusję wśród internautów

Jeśli to nie antysemityzm, to zadziwiający brak u dziennikarki wiedzy na temat metod działania Hamasu - napisała użytkowniczka Instagrama.

Aha... "jeśli to nie antysemityzm" to niewiedza, a może głupota, tak? To, co napisałam jest poparte filosemityzmem i wiedzą. Pozdrawiam - skomentowała.