Hanna Lis opublikowała niepokojący wpis na temat stanu zdrowia: "Złamałam obie ręce, do tego pęknięte żebro..."

AleNumer 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Największym problemem jest i będzie brak możliwości pisania na insta.. Ale mimo to zdołaliśmy wyskilkiem gałek ocznych napisać że jesteśmy wstrzasnieci i będziemy wstawiać co jakoś czas coś od kogoś by liczba lajkow się zgadzała.. Kobiety te nie wiedzą już że stały się jak roboty... Prawie jak.. Bo dziś SI generuje lepsze celebrytki z ciekawszymi outfitami i takie które to niegdy nie złamią obu rąk jednocześnie a nawet nigdy nie spia..