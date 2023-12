Hanna Lis ostrzega Donalda Tuska przed PIS-owskimi fanatykami: "Powinien mieć WZMOCNIONĄ OCHRONĘ"

Psychiatra 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Po tym co on wyprawia z Polską, mediami to niech on się boi tego co mu się tam jeszcze następne we łbie kołacze, bo to wygląda na to, że to dopiero początek objawów i jeszcze nie jedno zobaczymy i odczujemy. Mimo wszystko człowiekowi trzeba pomóc, jesteśmy ludźmi przecież. Niech ktoś mu powie że jest ładny i mądry to się może trochę uspokoi, najlepiej niech go Marek Czyż zaprosi na 19.30 i zaśpiewa coś ładnego, sto lat, wiersz powie. Wyraźnie widać, że on odczuwa brak akceptacji.