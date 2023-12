Kinga Rusin rozprawia się z Andrzejem Dudą i uderza w TVP: "Goebbelsowska propaganda, SZCZUCIE I KŁAMSTWA"

Kinga Rusin uderza w Andrzeja Dudę i Marcina Mastalerka

Szczyt bezczelności. Te media rzekomo "patrzą na ręce" przeciwników PiS od 8 lat. Wynikiem jest goebbelsowska propaganda, szczucie i kłamstwa "całą dobę". To te media puszczają wybrane materiały ze służb czy prokuratury w celu ataku na przeciwników politycznych. Te "media" wyhodowały nienawiść, która m.in. doprowadziła do śmierci Adamowicza. Te media odbierają politykom byłej opozycji przymiot polskości! Większość Polaków wyraźnie opowiada się za gruntownymi zmianami w TVP. Ale prezydent, który wielokrotnie złamał Konstytucję, chce bronić pisowskiej machiny i zabetonowanych instytucji. I chce to robić, powołując się na… Konstytucję. No to ma problem, bo art. 14 Konstytucji zapewnia WOLNOŚĆ mediów i nikt nie może ich zabetonować, nie zależnie od tego, pod którym żyrandolem siedzi.