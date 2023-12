TVP donosi o TŁUMACH protestujących w obronie stacji. Internauci pokazują zdjęcia

W ostatnich tygodniach w Polsce sporo mówiło się o przyszłości mediów publicznych, a zwłaszcza Telewizji Polskiej. Nowo zaprzysiężony premier Donald Tusk już w trakcie przedwyborczej kampanii zapowiadał bowiem, że po objęciu władzy zamierza wprowadzić gruntowne zmiany w TVP i "odpolitycznić" stację . Widmo rewolucji wyraźnie nie spotkało się z entuzjazmem pracowników telewizji publicznej. Od kilku tygodni na antenie TVP i TVP Info nawoływano do powstrzymania nadchodzących zmian, stworzono nawet specjalną infolinię, za pomocą której widzowie mogli okazywać stacji swoje wsparcie. Od kilku dni dziennikarze TVP zachęcali także do wzięcia udziału w proteście "w obronie wolnych mediów" zorganizowanym przez szefa klubu "Gazety Polskiej" Adama Borowskiego. O manifestacji w mediach społecznościowych informowali m.in. Miłosz Kłeczek czy Samuel Pereira.

Protest przed siedzibą TVP. Stacja mówi o "tłumach" uczestników. Internauci komentują

Internauci kpią z protestu w obronie TVP

Były jakieś ograniczenia? Bo większe wesela w górach były podczas pandemii; Widać Wasza definicja "tłumów" jest inna niż całej reszty. Mówiliście przed chwilą w TVP, że jest Was ok.200 osób. Szał; No może 200 osób przyszło. Tej siły już nie powstrzymacie; Mówili przed chwilą w TVP, że 200 osób; Jakie zdjęcia, specjalnie takie, by pokazać te "tłumy"...Wszyscy pracownicy ze stolicy się zjawili czy musieliście ratować sytuację tymi z regionalnej?; Ludzi więcej niż na koncercie Norbiego w Szydłowcu. To wielki sukces; Chyba nawet pracowników jest więcej w TVP, niż przyszło protestujących; Sprytne zdjęcie; Gdzie te tłumy? Bo nie chodzi chyba o te kilkaset osób? Pokażcie widok z drona - kpili internauci.