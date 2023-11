Michał Adamczyk zniknął z TVP w obliczu skandalu. Wiadomo, czy wrócił do pracy!

Oopp 1 godz. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Wiecie co, w Polsce facetów którzy mają na koncie pobicie kobiety jest ogromna ilość. Gdyby ich zwolnili toby się zrobiło pusto. Mówię serio, mało kto nie ma takiej przeszłości. Faceci w Polsce kobiet nie szanują. A jakby doliczyć panów do uderzają kobiety łokciem w autobusie czy kolejce do kasy (co jest normą u nas w Polsce) toby zostało tam 3 pracowników. A w Sejmie pół sejmu by wyrzucono.