Michał Adamczyk pozywa Karolinę Pajączkowską. Dziennikarka komentuje: "Udowodnię, że próbowano zniszczyć mi ŻYCIE I KARIERĘ"

Michał Adamczyk pozywa Onet i Karolinę Pajączkowską

Tuż po opublikowaniu tekstu Onetu Michał Adamczyk wystosował oświadczenie, w którym zaznaczył, że opisana historia przez wcześniej wymieniony portal jest nieprawdziwa i zapowiedział kroki prawne . Jak postanowił, tak też zrobił. 15 września na łamach serwisu wPolityce.pl ukazały się fragmenty pisma procesowego, w których Adamczyk oskarża Baczyńskiego o zniesławienie. Co więcej, skierował również cywilny pozew o ochronę dóbr osobistych, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa wobec wydawnictwa Ringier Axel Springer. Z opublikowanego fragmentu pisma dowiadujemy się jedynie, że dziennikarz TVP domaga się przeprosin.

Po wybuchu afery głos na jej temat bardzo chętnie zabierała Karolina Pajączkowska. Dziennikarka w twitterowych wpisach zaznaczała, że posiada wiele maili i nagrań, które mają ukazywać prawdziwą twarz Adamczyka. Co więcej, wspomniała o wiadomości, jaką na temat mobbingu stosowanego przez dziennikarza, wysłała do prezesa TVP. Niestety nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Zareagować za to postanowił sam Adamczyk, który również i ją zdecydował się pozwać. Z opublikowanej części pisma dowiadujemy się, że dyrektor TAI domaga się od Pajączkowskiej wpłaty 50 tysięcy złotych na Caritas.