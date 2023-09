Karolina Pajączkowska komentuje doniesienia o przeszłości Michała Adamczyka. "Jestem w posiadaniu nagrań i e-maili"

... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 267 32 Odpowiedz

Wszystkie gwiazdy pokazujące się regularnie w TVP i mające te pokaźne kontrakty finansowe powinny wstydzić się do końca życia za okradanie innych ze zdrowia, a nawet życia. Wiemy na co miały iść pieniądze publiczne, a poszły na to by przemocowcy zarabiali takie siano. Mam gdzieś to czy ktoś robi w TVP politycznie czy rozrywkowo (ze swoich źródeł wiem, że zarobki pełnoetatowych dziennikarzy śniadaniówek i wokalistów nie są mniejsze) To żadna różnica. Część z nich pójdzie na wybory i zagłosuje na inną partie niż PiS. Ważne, że mają pieniądze. Żygac się chce. Dalej głosujcie na PiS to będzie jeszcze lepiej.