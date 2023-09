Michał Adamczyk wydał oświadczenie!

Szokująca przeszłość Michała Adamczyka. Dziennikarz został oskarżony o pobicie

W czwartek media zelektryzowały szokujące informacje na temat przeszłości Michała Adamczyka. Onet dotarł do zeznań kobiety, która ponad 20 lat temu oskarżyła go o brutalne pobicie. Rzekoma ofiara dziennikarza była w latach 1998-2000 jego kochanką. Gdy jednak postanowiła zakończyć romans, gwiazdor TVP miał wpaść w szał.

Michał Adamczyk reaguje na artykuł o Onetu. Pisze o manipulacji

Onet skontaktował się z Michałem, w odpowiedzi otrzymując maila z informacją, że opisana znajomość dotyczy "wyłącznie sfery jego życia prywatnego" oraz że nie wyraża on zgody na publikację artykułu. W związku z tym, że serwis mimo to zdecydował się opisać zdarzenie sprzed lat, dziennikarz pokusił się o wydanie oświadczenia, które przesłał do redakcji portalu wPolityce.pl. Czytamy w nim m.in., że to, co zostało przedstawione w szokującej publikacji, mija się z prawdą. 51-latek informuje również o tym, że w związku z całym zamieszaniem podjął decyzję o urlopie.