Hanna Lis SZYDZI z portretu Kaczyńskiego zdobiącego korytarz budynku TVP: "Faktycznie wolne media" (FOTO)

Czystkom personalnym zakrojonym na szeroką skalę towarzyszyły relacje z utarczek słownych między politykami PiS broniącymi jak niepodległości dostępu do gabinetów budynku przy ul. Woronicza a nowo powołanymi członkami rady nadzorczej TVP . Jej świeżo wyłoniony przewodniczący Piotr Zemła musiał pokonać bardzo wyboistą drogę do swojego nowego miejsca pracy. Wideorelacja z próby wylegitymowania mężczyzny stała się hitem Internetu. Na jej z pozoru nieistotny szczegół zwróciła uwagę Hanna Lis .

Hanna Lis szydzi z portretu Kaczyńskiego

Uwagę 53-latki zwrócił portret zdobiący ścianę przy drzwiach prowadzących do gabinetu prezesa TVP. Widnieje na nim postać mężczyzny łudząco podobnego do jednego z braci Kaczyńskich. Hanna Lis skomentowała to w dość uszczypliwy sposób.