Hanna Turnau "przyłapana" z Jackiem Kopczyńskim podczas KOLEJNEJ schadzki. Z jej palca zniknęła obrączka (ZDJĘCIA)

Żałośni ludzie, ona zdjęła obrączkę, bo wypłynęły zdjęcia jak przyprawia rogi mężowi, gdyby nie to, to pewnie nadal by go oszukiwała. Ten Kopczynski za to nie ma żadnych zahamowań przed rozbijaniem małżeństwa. Ludzie bez zasad i kręgosłupa