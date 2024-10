Hanna Zborowska pokazała zdjęcia córki po wizycie u dentysty. Fanka: "Czy trzeba tak dziecko obdzierać z prywatności?" Celebrytka odpowiedziała

Ostatnia noc w moim domu… Domu, w którym byłam 2 raz w ciąży, w którym urodziły się moje dzieci, w którym przeżyłam rozwód, pandemię … To było moje ukochane miejsce. Dziękuję za ten czas. Teraz czas na zmiany. Dziwnie jest spać ostatnia noc. Ciekawe co mi się przyśni. Pierwszej nocy śnił mi się pożar… teraz mam powódź. Zobaczymy. Do jutra. Zamykam dziś ważny rozdział w moim życiu - napisała Zborowska na Instagramie.

Hanna Zborowska opublikowała zdjęcia córki. Burza w sieci

Przede wszystkim wytłumaczyłaby jej (bo przeczytałam, że sama chciała się pokazać z wyrwanymi zębami), że są rzeczy prywatne, które warto zostawić dla siebie. Jeśli w tym wieku chce pokazywać to, to potem pokaże się na pierwszej wizycie u ginekologa w fotelu czy jakieś inne prywatne rzeczy - napisała inna użytkowniczka Instagrama.

Myślę, że jak pójdę z córkami pierwszy raz do ginekologa, to tak, powiemy o tym na Insta, bo trzeba UŚWIADAMIAĆ! Że dziewczynki w pewnym wieku też powinny być zabrane do ginekologa. I nie ma w tym NIC wstydliwego. Tak samo jak nie ma nic wstydliwego w chodzeniu do psychologa czy psychiatry! I nie bój się, nie pokażemy zdjęcia z fotela - zapewniła Zborowska.